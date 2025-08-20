Білий дім запустив акаунт у TikTok

Білий дім 19 серпня відкрив у соцмережі TikTok офіційний акаунт, що має назву @whitehouse.

Про це пише Reuters.

Перше відео показало кадри Трампа з його словами: «Я — ваш голос», а підпис до ролика звучав як: «Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?»

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація прагне донести "історичні успіхи" президента до якомога ширшої аудиторії. За її словами, під час передвиборчої кампанії Трамп уже домінував у TikTok, і тепер команда хоче розвинути цей успіх.

Водночас у США зберігаються занепокоєння через контроль китайської компанії ByteDance над TikTok. Закон 2024 року вимагав зупинки роботи застосунку в США, якщо до 19 січня він не буде проданий американським інвесторам. Трамп після вступу на другий президентський термін відтермінував виконання закону кілька разів — наразі дедлайн перенесений на 17 вересня.

Рішення Трампа вже викликало критику з боку частини законодавців, які вважають, що адміністрація ігнорує національну безпеку.

Коли та чому TikTok вирішили заборонити в США

Законопроєкт, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, тодішній президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що соцмережа становить загрозу "величезної глибини та масштабу" національній безпеці. Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Ще одна вагома причина заборони — уряд КНР нібито може отримати дані користувачів TikTok. Згідно з законодавством Китаю, місцеві компанії мають співпрацювати з державною розвідкою. Шоу Цзі Чу, гендиректор китайської ByteDance, що володіє TikTok, раніше обіцяв, що дані американських користувачів соцмережі будуть недосяжними для Китаю і зберігатимуться на серверах, якими керує сторонній підрядник — компанія Oracle Corp.

Термін, до якого ByteDance має продати TikTok, завершився 19 січня 2025 року. На думку компанії закон, що вимагає її це зробити, порушує принципи захисту свободи слова відповідно до Першої поправки до Конституції США. У грудні 2024-го ByteDance звернулася до Верховного суду Сполучених Штатів з проханням призупинити дію закону. Але 17 січня суд таки підтримав закон.

Як писав Bloomberg, китайська влада розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо заборони в США не вдасться уникнути (Компанія ByteDance відмовилася це коментувати).

18 січня менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності TikTok припинив роботу у США. Програма також зникла з App Store від Apple та видає помилку під час завантаження у Google Play. Однак Трамп заявив, що після інавгурації накаже відтермінувати блокування китайської платформи TikTok. Через 12 годин після заборони та через кілька годин кілька годин після заяви Трампа, додаток почав відновлювати роботу у США.