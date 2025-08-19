Представники уряду Польщі та адміністрації президента Кароля Навроцького посварились через те, що представників країни не запросили до Вашингтона на зустріч між президентом США Трампом, лідерами країн ЄС та президентом України Зеленським 18 серпня.

Про це повідомили Polska agencja prasowa та Gazeta Wyborcza.

Polska agencja prasowa надіслала запит до пресслужби новообраного президента Польщі Кароля Навроцького щодо відсутності того на зустрічі між Трампом, Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня у Вашингтоні. У відповідь речник президента Рафал Лешкевич повідомив, що Навроцький "надає пріоритет підготовці до свого візиту до Сполучених Штатів 3 вересня".

Сам Кароль Навроцький нагадав, що брав участь в онлайн-розмові між президентом США Трампом, лідерами країн Європи та президентом України Зеленським після зустрічі Трампа та очільника РФ Путіна на Алясці 15 серпня. Про це президент Польщі повідомив TVN24.

Кароль Навроцький заявив, що 18 серпня у Вашингтоні зібрались представники "коаліції охочих" — президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, премʼєр-міністри Великої Британії та Італії Стармер та Джордія Мелоні тощо. Польщу на зустрічах "коаліції" представляє очільник уряду Дональд Туск, тому саме він нібито мав летіти у Вашингтон, заявив президент Польщі.

Навроцький також заявив, що нібито саме президент України Зеленський запросив лідерів Європи до Вашингтона.

Представники праворадикальної партії "Конфедерація" теж звинуватили Україну у тому, що представників Польщі нібито не запросили до Вашингтона. Членкиня Європейського парламенту від "Конфедерації" Єва Заянчковська-Гернік написала, що під час зустрічі президент України Зеленський не порушив питання відсутності Польщі.

"Ми також знову переживаємо практичну реальність вдячності України, яка давно б зруйнувалась без допомоги Польщі. Президент Зеленський навіть не обмовився про нашу присутність, просто взяв за руку Урсулу фон дер Ляєн, і це все, що ми від нього бачили. Три роки ми могли б проводити наполегливу політику щодо України, засновану на допомозі в обмін на щось, але замість цього наші правителі грали дурнів, лише для того, щоб їх поплескали по спині в соціальних колах", — заявила вона.

Офіційно представники Білого Дому та Офісу президента України не коментували відсутність представників Польщі на саміті у Вашингтоні 18 серпня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на заяву Навроцького про запрошення повідомив, що до Білого Дому на зустрічі запрошує президент США. Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі X.

"Хочу вам повідомити, що на зустрічі до Вашингтону запрошує президент США, з яким польські представники руху MAGA і особисто Кароль Навроцький мають хороші відносини. Прошу використовувати це на благо Польщі та Європи", — написав Сікорський.

Керівник офісу міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидаш заявив, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нібито під час обговорення зустрічі "коаліції охочих" у Вашингтоні заявив президенту України Зеленському, що Польщі "не готова брати участь" у саміті.

"Хотів би повідомити Вас, що обговорення участі у спільному візиті так званої «коаліції бажаючих» до Сполучених Штатів з президентом Зеленським відбулося за участю Міністра Р. Сікорського. Міністр закордонних справ Республіки Польща не заявив про готовність Польщі взяти участь у цьому візиті. Президент Республіки Польща планує відвідати Сполучені Штати 3 вересня", — написав Марчін Пшидаш у соцмережі X.

Радослав Сікорський відповів Марчіну Пшидашу тим, що той знає зі стенограми розмови з президентом України, що під час розмові не обговорювалось питання участі Польщі у зустрічі у Вашингтоні 18 серпня.

"Заступник міністра Пшидач отримав детальний звіт від Міністерства закордонних справ про конференц-дзвінок Коаліції охочих і знає, що жодних записів про присутність надано не було. У нас є стенограма. Співпрацювати без поваги до фактів та хоча б якоїсь доброї волі буде нелегко", — написав Радослав Сікорський у соцмережі X.

Речник польського уряду Адам Шлапка звернув увагу, що у зустрічах за участі президента США з польської сторони бере участь президент.

"Сьогоднішня зустріч у Вашингтоні відбувається у тому ж форматі, що й попередні онлайн-переговори між європейськими лідерами, у яких брав участь президент Трамп. Тоді Польщу представляв президент Кароль Навроцький", — написав Адам Шлапка.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X написав, що президенту Каролю Навроцькому необхідний час для того, щоб зрозуміти міжнародну політику.

"Даймо президенту та його офісу трохи часу. Зовнішня присутність Польщі вимагає єдиних дій та співпраці з боку всіх державних інституцій, а співпраця вимагає взаємного терпіння та розуміння. Перші кроки зроблено", — написав Туск.

Президент Польщі Кароль Навроцький є представником партії "Право і справедливість" (ПіС) — зараз головної опозиційної партії, яка керувала Польщею з 2015 по 2023 роки.

Кароль Навроцький під час своєї президентської кампанії заявляв, що не бачить Україну в НАТО та Європейському Союзі, якщо вона не відповість за Волинську трагедію.

Дональд Туск та Радослав Сікорський є представниками партії Громадянська коаліція. Зараз ця партія є частиною коаліції у Польщі разом з партіями "Третій Шлях" та "Ліві". Вони контролюють уряд Польщі.