Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглядає позов Петра Порошенка про оскарження санкцій накладених на нього 12 лютого РНБО. В Офісі президента визнали, що в указ про запровадження санкцій внесли правки після публікації.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Суд вимагав від кабінету міністрів України надати докази у вигляді двох CD дисків. Копію одного диску Кабмін вже надав, інший ще ні.

Адвокати експрезидента та нардепа Порошенка вимагали від уряду надати саме оригінали дисків, бо, за їхніми словами, не лише файли на диску, а й метадані, є важливими для справи.

Своєю чергою представник Кабміну заявив, що саме оригінали не можуть бути долучені, бо на них накладено гриф "Для службового користування", і через це надають копії.

Також представники міністерства економіки повідомили, що диск, який вимагає суд та сторона Порошенка, знаходиться в мінекономіки. Лише сьогодні міністерство надало лист-дозвіл на його копіювання для подальшого надання суду.

Представник офісу президента, відповідаючи на питання Порошенка, підтвердив, що були внесені правки в указ президента про запровадження санкцій проти Порошенка, ПІСЛЯ його публікації.

Суд оголосив перерву у цьому судовому засіданні до 6 жовтня.

Що відомо про санкції проти Петра Порошенка

РНБО 12 лютого запровадила санкції проти експрезидента та нардепа Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Серед іншого їм заблокували активи. Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Санкції введені безстроково.

28 лютого стало відомо, що адвокати Порошенка подають позов до Верховного суду щодо санкцій, запроваджених проти нього.