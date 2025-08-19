У Пакистані через повені кількість загиблих сягнула за 350

Унаслідок сильних дощів та повеней, що охопили північний захід Пакистану з 15 серпня, загинули щонайменше 358 людей. Безвісти зникли 200 осіб.

Про це повідомляє Управління з надзвичайними ситуаціями провінції (PDMA).

У відомстві вказують, що з 15 серпня через повені у провінції Хайбер-Пахтунхва загинули 358 людей, серед них — 287 чоловіків, 41 жінка та 30 дітей. Найбільше постраждав округ Бунер: там загинули 225 людей та ще 120 — отримали поранення.

Стихія повністю зруйнувала 431 будинок та 349 зруйновані частково. Очікується, що дощі триватимуть до 21 серпня. Над ліквідацією наслідків негоди працюють близько 6 000 рятувальників. Евакуювали понад 5 210 людей.

Пошкоджений будинок після шторму, який спричинив сильні дощі та повінь у Байшонай Калай, в окрузі Бунер, в провінції Хайбер-Пахтунхва, Пакистан, 18 серпня 2025 року. REUTERS/Akhtar Soomro

Прем’єр провінції баристер Мухаммад Алі Саїф заявив, що на підтримку постраждалих виділили 3 млрд рупій (близько 444 млн грн), пише газета Dawn. Урядовці та депутати провінції пожертвували частину своїх заробітків на допомогу постраждалим.

Попри дощі, уряд та місцеві органи влади активно працюють над наданням допомоги постраждалим та відновленням інфраструктури. Однак, ситуація залишається складною, і подальші зусилля необхідні для гарантування безпеки та добробуту населення.

Раніше влада повідомляла, що через повені в районі Бунер безвісти зникли щонайменше 200 людей.

Пакистан із червня потерпає від наслідків сезону мусонів. Цього року загинули щонайменше 650 людей, пише BBC.