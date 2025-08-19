У будівлі парламенту Фінляндії 19 серпня помер депутат — 30-річний Емелі Пелтонен. Поліція розслідує інцидент, як самогубство. Причини наразі невідомі.

Факт смерті підтвердили в парламенті.

Пелтонен раніше ділився своїми проблемами зі здоров'ям у Facebook в червні 2025 року. Депутат страждав на хворобу нирок. Він був відсутній на парламентській роботі протягом останніх тижнів весняної сесії та перебував на лікарняному влітку.

Раніше цього дня поліція отримала виклик від екстрених служб об 11:06. На місце події прибули кілька патрулів поліції та служб екстреної допомоги, зокрема машина швидкої допомоги та поліцейський броньований автомобіль.

Директор служби безпеки парламенту Ааро Тойвонен підтвердив Yle, що на місці працюють рятувальні служби та поліція, але не уточнив подробиць щодо причини виклику великої кількості правоохоронців.

За даними суспільного мовника Yle, одна людина всередині будівлі парламенту описала атмосферу як нестерпну. Поліція наразі розслідує смерть як самогубство, і попередньо не виявлено ознак кримінальної діяльності.

Парламент Фінляндії зараз перебуває на літніх канікулах. Наступна сесія запланована на 2 вересня.