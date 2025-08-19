Перейти до основного змісту
Україна вичерпала свої річні квоти на експорт до ЄС низки продуктів
Надія Собенко
Валерія Пашко
Акацієвий, гречаний, липовий мед. Суспільне Полтава

Україна вичерпала свої річні квоти на експорт до Європейського союзу меду, яєць, цукру та кукурудзи.

Про це Суспільному повідомив посадовець Європейської комісії.

Після вичерпання цих квот імпорт обкладається митом у режимі найбільшого сприяння або, у випадку яєць, може продовжуватись відповідно до режиму erga omnes СОТ (зниження мита на 50%).

Для цукру застосовується режим найбільшого сприяння:

  • цукор для перероблення: 339 євро за тонну
  • інший цукор та рафінований (білий) цукор: 419 євро за тонну

Для меду мито в режимі найбільшого сприяння становить 17,3%, тоді як для яєць мито - 30,4 євро/ 100 кг нетто, а в рамках квоти erga omnes воно знижується до 15,2 євро/100 кг.

На подальший імпорт кукурудзи мита не застосовуватимуться, оскільки вони базуються на різниці між світовою ринковою ціною та референтною ціною ЄС.

