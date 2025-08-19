у Німеччині пенсіонер анонімно пожертував на благодійність понад 2 млн євро

Німецький пенсіонер за кілька років анонімно пожертвував благодійним організаціям свого регіону понад 2 мільйони євро.

Про це повідомляє DW.

Літній чоловік із німецького міста Брауншвейг регулярно передає гроші на благодійність через журналістів місцевої газети Braunschweiger Zeitung.

З ними він спілкується поштою.

При цьому передача грошей відбувається як у шпигунському фільмі: чоловік передає пожертви у заздалегідь обумовленому місці. До кожної з пожертв пенсіонер додає саморобний кольоровий постер.

Як пише DW, благодійнику понад 80 років. Пожертви через журналістів він почав робити кілька років тому. Загалом, про чоловіка мало відомо. Свою особу він не розкриває, оскільки слава його не цікавить. До кінця життя пенсіонер планує направити весь свій статок на благодійність.

Як розповіли співробітників газети, спочатку вони й уявити не могли, що сума пожертвувань перевищить 2 мільйони євро. Пожертви вже встигли отримати багато міських і регіональних організацій, серед яких — притулок для тварин у Брауншвейгу і їдальня для нужденних у сусідньому містечку. Остання вже тричі отримувала від чоловіка гроші — щоразу по 10 тисяч євро. Ця сума майже повністю покриває витрати їдальні в холодний період року, з початку листопада до кінця березня.

Як відзначає DW, німці традиційно багато жертвують на благодійність. Так, у 2024 році пожертви в ФРН зробили 16,7 мільйона громадян, які в сумі передали близько 5,1 мільярда євро. Найбільше пожертв переказують пенсіонери. На них припадає 60% усіх внесків.