Повітряні сили: ППО знешкодила 236 повітряних цілей, є влучання на 16 локаціях

У ніч проти 19 серпня Сили протиповітряної оборони знешкодили 230 із 270 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну, а також 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 4 крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 19 серпня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) військо РФ атакувало 280 засобами повітряного нападу:
- 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;
- 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької обл. – РФ, ТОТ Криму;
- 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила/подавила 236 повітряних цілей:
- 230 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 4 крилаті ракети Х-101.
Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.