Генштаб: за добу на фронті 186 бойових зіткнень, РФ втратила 890 військових

На фронті за добу, 18 серпня, зафіксовано 186 бойових зіткнень. Росія за добу втратила на війні в Україні 890 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у своєму зведенні щодо російського вторгнення станом на 08:00 19 серпня.

За уточненою інформацією, минулої доби військо РФ завдало по території України два ракетні та 78 авіаційних ударів, застосувало чотири ракети та скинуло 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучило для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснило 5 350 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів”, — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Військо РФ завдало 15 авіаційних ударів, скинуло 18 керованих бомб, здійснило 198 артилерійських обстрілів, зокрема, вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ десять разів штурмувало позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, росіяни чотири рази атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій армії РФ у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку військо РФ 29 разів атакувало українські позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби військо РФ штурмових дій не проводило.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили дві атаки росіян поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, військо РФ намагалося просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.