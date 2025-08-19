Роберт Бровді: Нафтопровід "Дружба" відпочиває

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України заявив, що дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Росії, чим зупинили роботу російського нафтопроводу "Дружба".

Про це він повідомив у Facebook Роберт "Мадяр" Бровді.

"Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Вітаннячко від Птахів СБС", — написав Мадяр.

Зазначається, що нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" (Тамбовська область, РФ) "дефлоровано" 14-м полком Сил безпілотних систем ЗСУ.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни. Угорський дипломат не уточнив, про який саме нафтопровід йдеться.

"Росія вже десятиліття транспортує нафту до Угорщини через трубопровід "Дружба". Це в інтересах Угорщини. Другий факт: Україна атакує цей трубопровід, і через українські атаки постачання нафти регулярно припиняється", — зазначив він.

13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.