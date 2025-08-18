Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що влада не планує різко знижувати чисельність українського війська у разі закінчення війни, оскільки ЗСУ є кращою "гарантією безпеки".

Про це він сказав під час презентації програми дій уряду 18 серпня.

"Вона (українська армія — ред.) не буде різко зменшуватися після завершення цієї війни. Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", — сказав міністр.

У цьому контексті Шмигаль наголосив, що забезпечені й вишколені Сили безпеки та оборони є "найкращою гарантією безпеки" для України.

"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші ЗСУ", — додав очільник Міноборони.

Крім цього він зазначив, що Україна веде перемовини із партнерами, якими мають бути ЗСУ після завершення війни.

"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", — пояснив міністр.

Крім цього, за його словами наразі із партнерами також обговорюється спільне фінансування українського війська.

На початку січня 2025 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони України загалом налічували 880 тисяч військовослужбовців.