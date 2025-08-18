Трамп заявив про намір скасувати голосування поштою

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір реформувати виборчу систему США і скасувати можливість голосування поштою. Каже, що така практика сприяє фальсифікації.

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social (недоступна в Україні).

"Я збираюся очолити рух за відмову від голосування поштою. Першим кроком стане підписання указу, спрямованого на забезпечення чесності на проміжних виборах [до Сенату США] 2026 року", — написав Трамп.

Президент підкреслив, що США залишаються єдиною країною у світі, яка використовує поштове голосування. За його словами, інші країни відмовилися від нього через масові фальсифікації.

Трамп також заявив про намір відмовитися від "надзвичайно неточних, дуже дорогих і вкрай сумнівних пристроїв для автоматичної реєстрації та підрахунку голосів виборців", які нібито коштують "в десять разів дорожче" паперових бюлетенів.

"Шахрайство з поштовими бюлетенями та машинами для голосування має закінчитися зараз", — підсумував Трамп.

У США голосування проходить у два основні способи: особисто на дільниці або поштою. Громадяни отримують бюлетені поштою, можуть заповнити їх і надіслати назад до виборчої комісії, де їх підраховують разом із голосами, відданими на дільницях.

Голосування на всіх видах виборів поштою дозволено у восьми з п'ятдесяти штатів, зокрема в густонаселеному штаті Каліфорнія.