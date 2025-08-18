Європейські лідери, зокрема президент України Володимир Зеленський, зустрінуться у Вашингтоні напередодні переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчить календар президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Згідно з графіком, у столиці США відбудеться низка підготовчих зустрічей між європейськими лідерами та українською делегацією. Мета — узгодити позиції та виробити спільний підхід перед переговорами з американською адміністрацією.

Зеленський та Трамп зустрінуться о 20:15 за київським часом у Вашингтоні, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС розпочнеться о 22:00. Відомо, що разом із Зеленським до США вирушили:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генсекретар НАТО Марк Рютте;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Зустріч європейських лідерів та президента США Дональда Трампа відбувається після саміту Трампа з Путіним на Алясці.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.