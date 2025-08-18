Печерський райсуд Києва у понеділок, 18 серпня, переніс засідання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання громадському активісту та голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Так, під час засідання, адвокати Шабуніна клопотали про перенесення розгляду щодо продовження особистого зобов'язання. Вони обґрунтували це тим, аби їхній підзахисний зміг особисто зʼявитися на судове засідання.

Прокурор підтримав це клопотання. Тож суд ухвалив рішення про перенесення засідання у справі Шабуніна на вівторок, 19 серпня, яке має розпочатись о 16:00.

15 липня суд обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистих зобовʼязань, який діятиме до 20 серпня.

Що відомо про справу ДБР проти Віталія Шабуніна

11 липня 2025 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну через нібито ухиляння від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

За даними Бюро, підозрюваний мобілізувався у 2022 році, але впродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби. Також активіст нібито під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Також 11 липня стало відомо, що ДБР проводить обшуки у будинку Шабуніна, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він служить. У нього також забрали телефон. Того ж дня ДБР обшукало квартиру Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

У ЦПК заявили, що підозра та обшуки в голови ЦПК Віталія Шабуніна є "свавіллям та політичною розправою".

Шабунін також прокоментував обшуки та підозру, що таким чином президент Зеленський "хоче показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно".

14 липня стало відомо, що Шабунін перебуває у Києві. Йому вручили низку повісток на допити до Державного бюро розслідувань, за якими він зобов’язаний з’явитися. Через це він поки що не може повернутися до місця служби.

15 липня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний — у вигляді особистих зобовʼязань, який діятиме до 20 серпня. Шабунін також не має права покидати місцерозташування його військової частини в Харківській області. Окрім того, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, не відвідувати події НАЗК та здати на зберігання закордонний паспорт.