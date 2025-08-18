У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до дев'яти інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що NEPLP отримала лист від Служби державної безпеки Латвії (СДБ) про перевірку сайтів gazetazemlya.ru, donday.ru, konstcvr.ru, veteransrussian.ru, dongau.ru, amursu.ru, pskgu.ru, spb.myhistorypark.ru і gtrkmariel.ru.

"На цих інтернет-сайтах поширюється інформація про війну Росії проти України, здійснюється інформаційна і громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, легітимізується приналежність Росії до незаконно окупованих і анексованих українських територій, зміцнюється вигідне Росії розуміння історії, а також формується позитивне ставлення до Росії в цілому", — йдеться у повідомленні.

Після перевірок NEPLP та СДБ встановили, що на зазначених сайтах поширюють викривлену і недостовірну інформацію про події у РФ та світі. Зокрема, виправдовують вторгнення Росії в Україну та підтримують "приєднання частини українських територій до РФ".

"Також зафіксовано повідомлення про "спеціальну військову операцію" в Україні, що відповідають завданням російської пропаганди, а опублікована інформація спрямована проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії", — йдеться у повідомленні.