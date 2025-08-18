На фронті протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 940 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора війська РФ завдали по території України чотири ракетні удари чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дрони-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема, 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 070 890 військових. Минулої доби втрати росіян склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.