У ніч на 18 серпня армія РФ атакувала Харків безпілотниками та балістикою, Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із Трампом. Президент США заявив про відмову для вступу України в НАТО — Суспільне підготувало головні новини станом на ранок.

Армія РФ атакувала Харків

Уночі російські війська атакували Харків балістикою та безпілотниками, влучання зафіксовано в Індустріальному районі міста. Троє людей загинули, щонайменше 18 поранено повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Раніше директор міського департаменту з надзвичайних ситуацій Богдан Гладких розповів Суспільному про руйнування перекриттів та обвали. За його словами, серед загиблих є дитина, якій один рік, її дістали з-під завалів. Посадовець зазначив, що люди ще можуть перебувати під завалами.

Серед поранених у Харкові — троє дітей, сказав Суспільному директор екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, загалом тяжких поранень поки що не фіксували. Люди, які звернулися по допомогу медиків, мають ушкодження середнього та легкого ступеня.

Зеленський прибув до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це він повідомив у Telegram.

Він подякував за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів "швидко і надійно" завершити війну.

"І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу", — зазначив президент.

Зеленський навів приклади минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.

Що відомо: Повідомлялося, що до зустрічі Зеленського з Трампом приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Контекст: Зеленський повідомив, що 18 серпня полетить у США на переговори з Трампом, і що підтримує ідею тристоронньої зустрічі. Трамп також підтвердив візит Зеленського і заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.

"Ніякого вступу України до НАТО", – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може швидко "припинити війну з Росією, якщо захоче", однак країна не вступатиме до НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Зеленський може миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Ніякого повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому без жодного пострілу) і ніякого вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються", — написав Трамп.

Американський лідер також анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським за участю європейських партнерів у Білому домі.

Що відомо: 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Контекст: До цього під час підписання декларації між Азербайджаном і Вірменією, Трамп сказав, що в угоді щодо завершення війни в Україні розглядають можливість обміну територіями. За словами Трампа, йдеться про територіальні поступки, вигідні обом сторонам.

На Курщині поранено генерала РФ

У ніч проти 17 серпня українські підрозділи атакували російську колону в Курській області, РФ. Внаслідок атаки поранень зазнав генерал-лейтенант російських військ Еседулла Абачев. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що українські військові "завдали вогневого ураження" по колоні на трасі Рильськ — Хомутовка. Після поранень російського генерала госпіталізували в московську клініку. Йому ампутували руку й ногу.

За інформацією ГУР, Еседулла Абачев — заступник командувача угруповання військ "Север" російських збройних сил.

Що відомо: У 2022 році Служба безпеки України оголосила підозру командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву. Правоохоронці задокументували його участь у бойових діях у районах Сіверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини.