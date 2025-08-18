Лідер угорської опозиції вимагає від Росії утриматися від втручання

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до Росії за гарантіями утримання від втручання в політику його країни, заявивши, що "недоторканність" демократичних процесів є умовою двосторонньої співпраці.

Про це йдеться у його заяві.

"Угорщина належить винятково угорському народу. Жодна іноземна держава – союзник, супротивник чи будь-хто інший – не має права намагатися впливати на наше політичне майбутнє чи визначати результати наших виборів", — заявив Мадяр.

Як пише Reuters, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала заяву, в якій описала Мадяра як лояльного до "глобалістських еліт" та стверджувала, що Європейська комісія розглядає "зміну режиму в Будапешті".

Мадяр опублікував відкритий лист до посла Росії в Угорщині, в якому запитав, який ефект мала на меті публікація розвідки РФ.

"Офіційно протестую проти заяв, зроблених Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, та їх поширення офіційними та державними каналами", — зазначив він.

"Я вимагаю чітких гарантій, що Російська Федерація утримається від будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як втручання у внутрішньополітичні процеси Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політичних діячів і громадян", — написав Мадяр.

14 серпня лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Його партія "Тиса" (TISZA) випереджає партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) у більшості опитувань напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні наступного року, інформує Reuters.