Лідер угорської опозиції вимагає від Росії утриматися від втручання
УгорщинаРОСІЯВИБОРИСВІТПОЛІТИКА

Лідер угорської опозиції вимагає від Росії утриматися від втручання

Влада Колодій
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр
Петер Мадяр звертається до своїх прихильників під час демонстрації напередодні виборів до Європейського парламенту в суботу, 8 червня 2024 року. AP/Denes Erdos

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до Росії за гарантіями утримання від втручання в політику його країни, заявивши, що "недоторканність" демократичних процесів є умовою двосторонньої співпраці.

Про це йдеться у його заяві.

"Угорщина належить винятково угорському народу. Жодна іноземна держава – союзник, супротивник чи будь-хто інший – не має права намагатися впливати на наше політичне майбутнє чи визначати результати наших виборів", — заявив Мадяр.

Як пише Reuters, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала заяву, в якій описала Мадяра як лояльного до "глобалістських еліт" та стверджувала, що Європейська комісія розглядає "зміну режиму в Будапешті".

Мадяр опублікував відкритий лист до посла Росії в Угорщині, в якому запитав, який ефект мала на меті публікація розвідки РФ.

"Офіційно протестую проти заяв, зроблених Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, та їх поширення офіційними та державними каналами", — зазначив він.

"Я вимагаю чітких гарантій, що Російська Федерація утримається від будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як втручання у внутрішньополітичні процеси Угорщини, включаючи дезінформаційні кампанії, кібероперації або залякування політичних діячів і громадян", — написав Мадяр.

14 серпня лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні у вибори та використанні своїх розвідувальних служб для підриву його кампанії проти прем'єра Віктора Орбана.

Його партія "Тиса" (TISZA) випереджає партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) у більшості опитувань напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні наступного року, інформує Reuters.

