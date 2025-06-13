Трамп назвав "дуже успішними" удари Ізраїлю по Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану минулої ночі "дуже успішною атакою".

Про це він сказав у коментарі CNN.

"Ми, звичайно, підтримуємо Ізраїль, очевидно, і підтримували його так, як ніхто ніколи не підтримував. Іран мав би мене послухати, коли я сказав – ви знаєте, я їх попередив, не знаю, чи знаєте ви, але я попередив їх за 60 днів, а сьогодні 61-й день", – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що Іран має сісти за стіл переговорів, щоб укласти ядерну угоду.

"Вони повинні сісти за стіл переговорів, щоб укласти угоду, поки не пізно. Для них буде вже надто пізно. Ви знаєте, що люди, з якими я мав справу, прихильники жорсткої лінії, мертві", – сказав він. Трамп не уточнив, яких саме людей він мав на увазі.

На запитання, чи це було наслідком нападу Ізраїлю минулої ночі, Трамп відповів: "Вони померли не від грипу і вони не померли від Covid".

Що відомо про атаку Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських ударів відомо загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерала Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані, та начальник штабу Збройних сил Ірану — Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану.