Акції падають, ціни на нафту ростуть на тлі удару Ізраїлю по Ірану

У п’ятницю, 13 червня, світові фондові ринки різко впали, а ціни на нафту зросли на тлі удару Ізраїлю по Ірану.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, ціни на сиру нафту підскочили: Brent зросла на 5,43 долара до 74,79 долара за барель, а WTI — на 5,55 долара до 73,59 долара. У якийсь момент ціна на нафту стрибнула до 14%. Золото зросло майже до рекордного рівня — 3 444 доларів за унцію.

Фондові ринки по всьому світу теж відреагували. Так американські ф’ючерси S&P E-mini втратили 1,6%, а Nasdaq — 1,7%. Європейський індекс STOXX 50 також знизився на 1,7%. У Азії японський Nikkei впав на 1,1%, південнокорейський KOSPI — на 1,3%, а гонконзький Hang Seng — на 1%.

На тлі новин про ізраїльську атаку по Ірану інвестори почали активно купувати державні облігації США, через що прибуток від цих паперів знизився до найнижчого рівня за останній місяць — 4,31%.

Ринки валют теж відреагували: долар зріс на 0,6%, японська єна знизилася на 0,1% до 143,71 за долар. Євро та фунт стерлінгів подешевшали на 0,6%.

"Інвестори серйозно побоюються повномасштабного конфлікту в регіоні, що може тримати ринки в стані нестабільності ще тривалий час", — заявив Метт Сімпсон, аналітик City Index.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок ізраїльських ударів відомо загинули головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерала Хоссейн Саламі, який вважався одним з найвпливовіших військових в Ірані, та начальник штабу Збройних сил Ірану — Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право помститися Ізраїлю за нічні авіаудари. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що Ізраїль не зміг би завдати удару без підтримки США.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заперечив причетність США до ударів Ізраїлю по Ірану.