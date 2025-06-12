Віткофф в неділю зустрінеться з міністром закордонних справ Ірану

Спеціальний посланець США Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану, щоб обговорити відповідь Ірану на нещодавню американську пропозицію щодо ядерної угоди.

Про це повідомив у середу ввечері представник США, пише Reuters.

За інформацією, зустріч відбудеться в неділю в Омані.

У середу Трамп заявив, що американський персонал виводять із Близького Сходу, тому що "це може бути небезпечне місце".

Також Трамп заявив, що він дедалі менше вірить у те, що Іран погодиться припинити збагачення урану в межах ядерної угоди з Вашингтоном.

Іран уже давно заявляє, що не має наміру розробляти ядерну зброю, а прагне виключно до виробництва атомної енергії та інших мирних цілей.

Під час свого першого президентського терміну Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, яка обмежувала збагачення урану Тегераном в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Що передувало

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали новий п'ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Вони відбулися в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним".

Угода 2015 року, укладена Іраном і шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Однак після виходу США з угоди Іран із 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану — до 60%, що вже близько до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, однак офіційний Тегеран наполягає: його ядерна програма має виключно мирний характер.