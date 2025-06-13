WSJ: Ізраїль може напасти на Іран протягом кількох днів

Ізраїль готовий завдати удару по Ірану в найближчі дні, якщо Тегеран відхилить пропозицію США, яка передбачає жорсткі обмеження для його ядерної програми.

Про це заявили посадовці з адміністрації Трампа та Ізраїлю, пише The Wall Street Journal.

Високопоставлений ізраїльський чиновник попередив, що удар може відбутися вже в неділю, якщо Іран не погодиться припинити виробництво збагаченого матеріалу, який може бути використаний для створення ядерної бомби.

Ізраїльська стратегія спрямована на те, щоб змусити Іран відмовитися від можливості збагачення урану, зазначив чиновник. У неділю спецпредставник США Стів Віткофф має провести шостий раунд переговорів з іранськими колегами в Омані.

У понеділок прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу порушив питання можливого удару під час телефонної розмови з президентом Трампом, повідомили двоє американських посадовців. Невдовзі після цього США почали виведення деяких дипломатів і родичів військових із Близького Сходу.

За словами американських чиновників, останніми днями розвідка вказує на підготовку Ізраїлем удару.

Як пише видання, масштабне зіткнення між Ізраїлем і Іраном може спричинити широкомасштабну війну та серйозно вплинути на енергетичні ринки й економіки по всьому світу.

Президент Трамп заявив, що не хоче, щоб Ізраїль вдавався до удару зараз, бо це може "зірвати" потенційну угоду між США та Іраном.

Водночас джерела, знайомі з позицією адміністрації, заявляють, що Вашингтон не надаватиме Ізраїлю "наступальної" підтримки, якщо той все ж завдасть удару.

Позиція Трампа

У четвер Трамп зазначив, що не назвав би атаку неминучою, але "вона цілком може відбутися". Він додав, що США та Іран "досить близькі до досить хорошої угоди", але Іран повинен піти на подальші поступки, щоб уникнути конфлікту.

Невідомо, як Ізраїль відреагує, якщо Іран замість відмови запропонує зустрічну пропозицію. Іран багато років наполягає на своєму праві збагачувати уран у межах мирної ядерної програми.

Відповідь Ірану

Іранські посадовці заявили, що готові до атаки і мають військові плани для відповіді.

Під час розмови у понеділок, коли Нетаньягу порушив тему можливих ударів, Трамп, за словами двох американських посадовців, відповів, що хоче, аби дипломатія вичерпала себе перед тим, як вдаватись до військових засобів. Утім, США сподіваються, що загроза атаки підштовхне Іран до угоди.

Західні й ізраїльські посадовці вважають, що військові дії можуть відтермінувати програму Ірану щонайменше на рік, однак точні прогнози — невизначені.

При цьому удар може підштовхнути Іран до створення ядерної зброї. Тегеран, ймовірно, припинить співпрацю з міжнародними інспекторами, зробивши свою програму ще менш прозорою для США та союзників.

Прихильники удару вважають, що Ізраїль має обмежене вікно можливостей, щоб скористатися тимчасовим ослабленням ППО Ірану та його союзників, таких як ліванська "Хезболла", яка раніше могла б долучитися до удару у відповідь.