Путін заявив про створення у РФ військ безпілотних систем

Очільник РФ Володимир Путін 12 червня заявив про створення у російській армії військ безпілотних систем як окремого роду військ.

Про це він сказав на нараді з питань держпрограми озброєнь, повідомляє російська служба BBC.

"Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ", — додав він.

Раніше міністр оборони Росії Андрій Білоусов вже анонсував створення військ безпілотних систем у грудні минулого року.

"Згідно з дорученням верховного головнокомандувача пропонується сформувати новий рід військ — війська безпілотних систем», - сказав він тоді.

Що відомо про Сили безпілотних систем ЗСУ

6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

10 червня заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.

20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем і виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

3 вересня Верховна рада підтримала в другому читанні й в цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів сил ЗСУ нової структури — Сил безпілотних систем.