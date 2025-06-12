Росія вночі вдарила по Харкову, щонайменше 12 людей постраждали; Роберт "Мадяр" Бровді приступив до обов’язків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ; ЄС пропонує санкції проти двох китайських банків за торгівлю з Росією та король Британії прийняв у Букінгемському палаці українську правозахисницю Олександру Матвійчук — Суспільне зібрало головні новини ранку 12 червня.

1. Нічна атака на Харків: 12 ударів дронів, постраждали четверо дітей і 8 дорослих

Уночі 12 червня російські дрони атакували Харків: під ударами опинилися Шевченківський, Салтівський і Слобідський райони. Зафіксовано 12 ударів, один із дронів не вибухнув.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, потрощені житлові будинки, школа, дитсадок, фітнес-клуб і зупинка громадського транспорту. Загалом травмовано 12 людей, серед них четверо дітей. У кількох місцях виникли пожежі, пошкоджено авто та ліфтову шахту багатоповерхівки.

2. "Мадяр" приступив до обов'язків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та вирушив на Донбас

Майор Роберт Бровді, позивний "Мадяр", офіційно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Він повідомив, що завершив робочий візит до Києва, прийняв справи та вже перебуває на Донбасі.

Бровді оголосив про початок перших 100 днів роботи з амбітними завданнями й пообіцяв регулярно звітувати про результати.

Контекст: 3 червня стало відомо, що майора ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді призначили командувачем Сил безпілотних систем. Він замінив на цій посаді Вадима Сухаревського.

3. ЄС планує санкції проти китайських банків за допомогу Росії в обході обмежень

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти двох китайських банків. За даними Bloomberg, ці банки Китаю сприяли Росії обходити торговельні обмеження.

Банкам Китаю можуть заборонити операції з європейськими фінансовими установами. Банки підозрюють у підтримці транзакцій, фінансуванні експорту та роботі з криптоактивами РФ. Санкції мають увійти до 18-го пакету обмежень ЄС проти РФ.

Чому це важливо: 10 червня у ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До нього внесуть: Північні потоки 1 і 2, додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту Росії, які перевозять нафту.

4. Король Чарльз ІІІ зустрівся з українською нобелівською лауреаткою Матвійчук

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 11 червня прийняв у Букінгемському палаці українську правозахисницю Олександру Матвійчук — голову Центру громадянських свобод і лауреатку Нобелівської премії миру. Центр займається захистом прав людини та розвитком демократії в Україні.

Контекст: 7 жовтня 2022 року Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, отримав першу в історії України Нобелівську премію миру.