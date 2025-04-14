Внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у США, 10 квітня, туристична компанія New York Helicopters припиняє свою діяльність.

Про це йдеться в заяві New York Helicopters у мережі X.

У повідомленні зазначається, що на період розслідування, яке проводить федеральне агентство США, буде перевірено ліцензію компанії та її історію з безпеки польотів.

Як пише CNN, сенатор США від Нью-Йорка Чак Шумер у неділю, 13 квітня, закликав федеральну владу відкликати експлуатаційний сертифікат компанії після аварії, внаслідок якої загинули шестеро людей, серед яких троє дітей.

Також компанія анонсує, що 22 квітня відбудеться спеціальна панель, присвячена безпеці польотів гелікоптерів. Під час обговорення планують оцінити ризики та шляхи їх зменшення. Федеральне авіаційне управління США (FAA) вже аналізує зони підвищеного ризику по всій країні.

"Безпека є пріоритетом номер один для FAA, і ми без вагань будемо діяти, щоб захистити людей, які літають", — йдеться в повідомленні.

За інформацією CNN, компанія New York Helicopter Tours раніше фігурувала у двох інцидентах безпеки, які розслідували федеральні авіаційні органи.

У 2015 році пілот New York Helicopter Charter здійснив вимушену посадку в Нью-Джерсі після зависання на висоті 20 футів. Попередня перевірка виявила можливі пошкодження деталей, непридатних для польоту. Цей гелікоптер раніше потрапляв в аварію в Чилі у 2010 році.

У 2013 році інший пілот компанії посадив гелікоптер на воду біля Манхеттена через несправність двигуна. Пілот надув поплавці гелікоптера і пасажирів евакуювали за допомогою човна.