ЄС надасть Сектору Гази 1,6 млрд євро до 2027 року — Каллас

Європейський Союз до 2027 року виділить на підтримку палестинського народу та відновлення Сектору Гази 1,6 мільярда євро.

Про це у соцмережі Х повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

За її словами, Євросоюз є "давнім партером Палестинської автономії".

"Ми посилюємо підтримку палестинського народу. 1,6 мільярда євро до 2027 року допоможуть стабілізувати Західний берег і Газу", — йдеться у дописі Каллас.

Глава європейської дипломатії зазначила, що ці кошти від ЄС підуть на інвестиції в інфраструктуру регіону, а також на гуманітарну допомогу палестинцям та біженцям з анклаву.

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.