Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що тривають перемовини з низкою країн, які висловили готовність прийняти жителів Сектора Гази.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Нетаньягу зазначив, що жителі Гази фактично заблоковані в зоні конфлікту й не мають змоги виїхати.

"Ми не тримаємо їх у Газі силоміць", — сказав прем’єр Ізраїлю.

За його словами, ситуація в анклаві подібна до подій в Україні та Сирії, де цивільному населенню дозволяли залишати зони бойових дій.

Точні назви країн, які готові прийняти палестинців, Нетаньягу не назвав.

Дональд Трамп зі свого боку заявив, що бачить у Газі "небезпечну пастку смерті" і підтримав ідею переселення палестинців до інших країн. Він також повторив, що Сектор Гази "ніколи не мав бути відданий Ізраїлем", маючи на увазі вихід Ізраїлю з анклаву в 2005 році.

Раніше Трамп запропонував план, згідно з яким США можуть взяти під контроль Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені до інших держав Близького Сходу. Цей план викликав гостру критику з боку Палестини, арабських країн, ООН і правозахисників, які розцінили його як спробу етнічного очищення.

Заяви Трампа щодо Сектора Гази та палестинців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США хочуть взяти Сектор Гази під свій контроль, "вирівняти" його та встановити "економічний розвиток" в анклаві. Для того, аби там почати так звані відновлювальні роботи, за словами Трампа, потрібно перемістити палестинців по різних країнах Близького сходу, зокрема до Єгипту та Йорданії. Проте низка арабських країн, а також Ліга арабських держав, виступили проти цієї пропозиції. Трамп не відкинув ідеї того, щоб на території анклаву жили ізраїльтяни.

В інтервʼю телеканалу Fox News Трамп висловив думку, що після реконструкції Гази палестинці "не матимуть права провернутися" і тому їм потрібно залишитися у країнах Близького сходу.

Згодом Трамп пригрозив скороченням допомоги Йорданії та Єгипту, якщо вони відмовляться від його пропозиції прийняти назавжди більшість палестинців із Гази.