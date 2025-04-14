Центри рекрутингу: понад 10 тисяч українців уже стали кандидатами до Сил оборони

До Сил оборони України після звернення до центрів рекрутингу української армії приєдналися 10 143 людини, як у статусі кандидатів, так і вже військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерство оборони України.

Загалом до центрів рекрутингу звернулися 50 615 українців. За підсумками роботи центрів рекрутингу більшість українців вступили до Сил оборони з п’яти регіонів: Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Львівської областей та Києва.

Жінки складають 21% від цієї кількості, і найбільше звернень від них зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

З лютого 2024 року в Україні працюють 49 центрів рекрутингу для української армії, серед яких один онлайн-центр. Вони розташовані у приміщеннях ЦНАПів, де надаються консультації в умовах конфіденційності.

На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення, наголошують у відомстві.