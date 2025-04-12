Заявок на проходження служби за програмою "Контракт 18-24" багато, але не усі охочі підписують угоди. Наразі близько 500 добровольців долучились до лав ЗСУ за цією програмою.

Про це в інтерв'ю Bihus.Info розповів заступник керівника Офісу президента України з оборонних питань та екскомандир 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковник ЗСУ Павло Паліса.

"По пам’яті не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більшою. Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", – сказав полковник.

За його словами, у багатьох заявників з різних причин так і "не дійшло до підписання" контракту.

"Ми обов’язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають… Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось", – пояснив Паліса.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що до програми підписання контракту для добровольців віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад.

9 квітня до програми приєднались 12-та бригада спеціального призначення "Азов" та 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія". Таким чином наразі їх вже 18.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Ще до інавгурації Трампа американські посадовці та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки треба жива сила на передовій. Зеленський відкинув такі прохання та згодом анонсував річний "Контракт 18-24", який можуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Проте є ймовірність, що у підписанні можуть відмовити через здоровʼя, зокрема психічне. На ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад.

Серед нами опитаних військовослужбовців ставлення — в основному позитивне, бо це нові кадри у війську, вмотивовані бійці, проте між військовими може бути конфлікт серед особового складу, бо хтось прийшов за власним бажанням безкоштовно, а хтось непогану доплату.