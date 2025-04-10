Буданов відкрив Центр рекрутингу воєнної розвідки

У Києві 10 квітня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов відкрив Центр рекрутингу. Це один з перших таких центрів відомства.

Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, відкриття центру сталося символічно у День рекрутера: "сподіваюся, що він дасть той результат, який ми хочемо від нього отримати – збільшення потоку охочих проходити службу передусім у підрозділах спеціального призначення ГУР та інших оперативних підрозділах у цілому".

Буданов зазначив, що серед тих, хто прагне потрапити до ГУР, найбільшу популярність мають підрозділи спецпризначення. Він підкреслив, що в умовах війни "основний тягар на них".

Підрозділи ГУР поділяються на бойові та "добувні" (які добувають інформацію нелегальним шляхом), повідомив керівник підрозділу рекрутингу воєнної розвідки.

Кандидати для бойових підрозділів мають бути віком від 18 до 40 років, мати досвід у спорті та бажання виконувати бойові завдання. Тоді як у «добувних» вимагають вік від 18 до 45 років, а також досвід роботи за суміжною спеціальністю.

Потрапити у Центр рекрутингу можна, заповнивши анкету на сайті ГУР у розділі "Кар’єра". На співбесіду запрошують кандидатів, які під час тестування на сайті ГУР набрали більш як 60 балів.

13 червня 2024 року в Україні стартувала кампанія рекрутингу до складу підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони. Тоді про початок набору людей в штат розвідки оголосив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Протягом 2024 року до ГУР надійшло 10 тисяч анкет від охочих потрапити у воєнну розвідку. Керівник підрозділу рекрутингу пояснив, що головним джерелом комплектування є цивільна молодь.