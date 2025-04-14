Литва викликає представника російського посольства після удару по Сумах

У неділю, 13 квітня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства у Вільнюсі через ракетний удар по Сумах, унаслідок якого загинули щонайменше 34 людини.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Литви у мережі X.

У відомстві наголосили, що до відповідальності мають бути притягнуті всі, хто підтримує режим Кремля, зокрема й російські дипломати.

"Ті, хто стоїть за цим нападом, не уникнуть правосуддя", — заявили в публікації.

Вранці 13 квітня Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами: за останніми даними, загинули 34 людини, понад 100 — отримали поранення.

У пам'ять загиблим внаслідок російської атаки в Сумах, Посольство Литви в Україні приспустило прапори.

"Цей жахливий напад є ще одним нагадуванням про зло, з яким ми маємо справу", — зазначено в повідомленні.

У понеділок, 14 квітня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз прийняти 17-й пакет санкцій проти Росії включно з держкорпорацією з атомної енергії "Росатом".