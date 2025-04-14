Сибіга закликав ЄС посилити ППО України

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міністрів закордонних справ Європейського Союзу посилити ППО України додатковими комплексами, пусковими ракетами та запчастинами.

На цьому Сибіга наголосив у понеділок, 14 квітня, під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувається у Люксембурзі, повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга розпочав виступ з детальної інформації про російський удар балістичними ракетами по Сумах, який призвів до численних цивільних жертв, а також попередній удар по Кривому Рогу та інші акти російського терору.

“Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути час для миру, але Путін перетворив їх на час терору. Це жахлива реальність в сучасній Європі. Касетні боєголовки, які вбивають дітей під час великих релігійних свят. Удар по Сумам був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи, на цінності сучасної Європи”, — заявив міністр.

Сибіга закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Він також поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Сибіга висловив вдячність за відповідні ініціативи зі зміцнення обороноздатності України, запропоновані главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, а також державам, які беруть участь у Чеській ініціативі.

Окремо міністр відзначив важливість програми ReArm Europe, ініційованої президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.