Посли ЄС підтримують продовження роботи над 17-м пакетом санкцій проти Росії, повідомив Суспільному на умовах анонімності топдипломат Європейського Союзу. За його словами, 17-й пакет санкцій отримав їхню сильну підтримку.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

При цьому зміст санкційного пакету і терміни все ще невідомі.

Зазначається, що посли закликали Європейську Комісію розпочати ефективну роботу над 17-м пакетом санкцій проти РФ.

Загалом Позиція 26 країн-членів у підтримці України дуже чітка й рішуча, посилена нещодавніми звірствами, вчиненими Росією, і мінливим геополітичним контекстом, зазначив топдипломат.