Україна готова купити у США великий пакет озброєнь — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США "великий пакет" озброєнь.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами 9 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші "відповідні інструменти".

"Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки", — сказав глава держави.

Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь "і 30, і 50 мільярдів", проте не уточнив у якій валюті.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові", — сказав президент.

У січні США надали Україні останній пакет військової допомоги на 500 млн доларів. У березні ABC News з посиланням на американських посадовців повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден в рамках пакетів Presidential Drawdown Authority (PDA). Нова адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала Україні допомоги.