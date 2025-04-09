Суд наказав адміністрації Трампа відновити допуск журналістів AP в Білий дім

У США федеральний суддя наказав адміністрації президента США Дональда Трампа відновити доступ новинному агентству Associated Press до висвітлення президентських подій, підтвердивши на підставі Першої поправки до Конституції, що уряд не може карати інформаційну організацію за зміст її повідомлень.

Про це повідомляє АР.

Окружний суддя США Тревор Н. Макфадден, призначений Трампом, постановив, що уряд не може вжити заходів у відповідь на рішення AP не виконувати розпорядження президента про перейменування Мексиканської затоки.

"Згідно з Першою поправкою, якщо уряд відчиняє двері для деяких журналістів — чи то в Овальному кабінеті, чи в Східній кімнаті чи деінде, — він не може зачинити ці двері для інших журналістів через їхні погляди. Конституція вимагає не менше", — написав у рішенні Макфедден.

Суддя назвав відкриту дискримінацію Білого дому AP "нахабною" та сказав, що навіть у таких місцях із суворим обмеженням, як Овальний кабінет, подібна дискримінація заборонена на будь-яких заходах, окрім права вибору, кому зі ЗМІ давати інтерв’ю.

АР зазначає, що досі незрозуміло, чи Білий дім негайно виконає рішення Макфаддена. Суддя відклав виконання свого наказу до кінця тижня, даючи уряду час на відповідь або оскарження. Невдовзі після винесення рішення репортеру та фотографу AP не дозволили приєднатися до кортежу прес пулу Білого дому, щоб висвітлити виступ Трампа перед комітетом Національного республіканського Конгресу.

За словами представниці Associated Press Лорен Істон, агентство "задоволене рішенням суду".

"Сьогоднішнє рішення підтверджує основоположне право преси та громадськості вільно говорити без помсти уряду. Це свобода, гарантована всім американцям Конституцією США", — сказала вона.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт, одна з посадовців адміністрації, названа в позові, не відразу відповіла на повідомлення з проханням прокоментувати.

Після інавгурації 20 січня Трамп перейменував в США Мексиканську затоку на Американську (або Затоку Америки — Gulf of America).

Агентство AP відмовилося перейменовувати затоку у своїх новинах, які купує весь світ.

У відповідь адміністрація виключила кореспондента агентства з пулу, тобто позбавила його доступу на пресконференції у Білому домі, а також можливості мандрувати разом із Трампом на борту президентського літака.

21 лютого AP подало судовий позов проти трьох високопоставлених помічників президента США Дональда Трампа — керівниці апарату Білого дому Сьюзан Вайлс, її заступника Тейлора Будовича та речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

Associated Press (AP) — одне з найбільших у світі і найбільше інформаційне агентство США. Агенція заснована в травні 1846 р. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами.