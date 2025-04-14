Повітряні Сили: ППО збила 40 дронів

У ніч проти 14 квітня сили протиповітряної оборони збили 40 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Ще 11 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 14 квітня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 14 квітня (із 20.30 13 квітня) військо РФ атакувало 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.
- 11 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина", — йдеться у повідомленні.