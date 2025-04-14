Генштаб: на фронті за добу 158 бойових зіткнень, РФ втратила 1310 військових

На фронті протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1310 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08.00 14 квітня у зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 128 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснило близько семи тисяч обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 3462 дрони-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лісне, Миропільське, Петрушівка, Угроїди, Рясне, Осоївка, Великий Прикіл, Глибне Сумської області; Нова Полтавка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Привільне, Червоне, Малинівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських військових.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, два засоби ППО, 119 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 179 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ минулої доби тричі проводило наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 21 раз. Намагалося просунутися вперед у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми окупаційних військ РФ поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурми армії РФ у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку військо РФ десять разів марно намагалося прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень із військом РФ у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Оріхівському напрямку військо РФ проводило чотири наступальні дії у районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку армія РФ здійснила дві невдалі спроби просунутися вперед.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили 18 атак російських військових. Крім цього, військо РФ завдало 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснило 505 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.