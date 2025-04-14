Міністерство закордонних справ України заперечило інформацію турецьких медіа про нібито майбутні переговори між делегаціями України та Росії щодо перемир'я у Чорному морі.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий розповів виданню РБК-Україна.

За словами Тихого, такі переговори не плануються.

"Це щось турецькі ЗМІ придумали, зустрічі у форматі Україна — Росія там не буде і ніколи не планувалося", — сказав він.

Раніше турецьке видання CNN Turk повідомляло, що 15 і 16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря.

Ініціатива щодо припинення вогню

18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії. Вони обговорювали економічні та дипломатичні відносини між країнами. Представники РФ та США домовились про поновлення дипломатичних місій, призначення країн від послів.

Вони також обговорювали російсько-українську війну. Представники адміністрації Трампа заявили, що "усі сторони" у війні мають піти на поступки для "завершення" війни. Представники Росії повідомили, що для завершення війни "необхідні дипломатичні зусилля". Україна у цих переговорах участі не брала.

11 березня у Саудівській Аравії відбулися перемовини між представниками України та США. За підсумками, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

18 березня Трамп зідзвонився із Путіним. У Білому домі і Кремлі оприлюднили заяви, згідно з якими, Трамп і Путін домовились про відмову від ударів по енергооб'єктах та початок переговорів щодо запровадження режиму тиші на морі. Водночас Путін не погодився на повне припинення вогню, назвавши "ключовою умовою" для завершення війни припинення надання Україні військової допомоги та розвідданих.

19 березня Трамп розмовляв телефоном із Зеленським. Президент України заявляв, що підтримує припинення ударів по енергетиці, але це має бути взаємно з росіянами. Окрім цього, вони домовились доручити своїм командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню.

23 березня Зеленський заявляв, що з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, але саме Росія продовжує завдавати ударів по території України.

Під час переговорів у Саудівській Аравії делегація США окремо домовилась з українською та російською сторонами виключити "застосування сили" проти комерційних суден у Чорному морі. Також є домовленість про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.