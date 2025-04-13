У Південній Кореї у понеділок, 14 квітня, розпочнеться кримінальний судовий процес над колишнім президентом країни Юн Сук Йолем.

Про це повідомили в неділю, 13 квітня, представники суду, передає Yonhap.

10 днів тому Юна усунули з посади через короткочасне оголошення воєнного стану в грудні.

Центральний районний суд Сеула розпочне слухання за звинуваченням Юна у заколоті о 10 годині ранку 14 квітня. Як обвинувачений, Юн зобов'язаний бути присутнім на суді.

Юн стане п'ятим колишнім президентом, який постане перед судом.

Йому буде дозволено потрапити до суду через підземну автостоянку, при цьому суд вжив заходів безпеки проти можливих мітингів біля будівлі суду.

Представникам медіа не буде дозволено фотографувати в залі суду до початку слухань, відзначає Yonhap.

В рамках офіційного процесу спочатку Юн повинен буде назвати своє ім'я, день народження, рід занять і місце проживання. Потім обвинувачення висуне звинувачення проти Юна, який, як очікується, буде їх заперечувати. Колишній президент також може попросити суддю надати йому можливість викласти свої аргументи.

У понеділок в якості свідків виступатимуть командир Першої групи безпеки Командування оборони столиці Чо Сун Хен і керівник Першого батальйону спеціального призначення Командування спеціальних операцій Кім Хен Кі.

Під час процесу імпічменту Юна в Конституційному суді Чо дав свідчення, що тодішній командувач столичної оборони Лі Джин Ву наказав йому відправити війська, щоб “витіснити” законодавців з Національної асамблеї після того, як Юн оголосив воєнний стан 3 грудня.

Вважається, що Кім отримав аналогічний наказ від свого начальника тієї ж ночі.

Якщо Юна визнають винним у керівництві повстанням, йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 3 грудня 2024 року оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю". Через шість годин Юн скасував воєнний стан в країні.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сук Йоля. Рішення підтримали 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сук Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця, а за три дні окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна. Згодом його затримали і 8 березня 2025 року президент вийшов з в'язниці, оскільки арешт Юна скасували.

Суд на початку квітня остаточно усунув президента Юн Сук Йоля з посади.