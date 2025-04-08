Південна Корея проведе дострокові президентські вибори 3 червня

Уряд Південної Кореї затвердив 3 червня як дату позачергових президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Кабінет міністрів погодив дату у вівторок, 8 квітня, після обговорення з Національною виборчою комісією.

Минулого тижня Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, остаточно усунувши його з посади через короткочасне запровадження воєнного стану у грудні.

Закон вимагає проведення нових президентських виборів протягом 60 днів, якщо посада стане вакантною.

Як відзначає Reuters, популістський лідер Ліберально-демократичної партії Лі Чже Мун, який програв Юну з мінімальним відривом у 2022 році, наразі є явним лідером. Водночас він стикається з юридичними проблемами в рамках численних судових процесів за звинуваченнями, включаючи порушення виборчого законодавства та хабарництво.

Консерватори мають широкий вибір кандидатів.

Згідно з опитуванням Gallup, опублікованим 4 квітня, 34% респондентів підтримують Лі як наступного лідера, 9% — консервативного міністра праці Кім Мун Су, 5% — колишнього лідера правлячої партії Хан Дон Хуна, 4% — мера Тегу Хон Чжун Пьо і 2% — мера Сеула О Се Хуна.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 3 грудня 2024 року оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю". Через шість годин Юн скасував воєнний стан в країні.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сук Йоля. Рішення підтримали 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сук Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця, а за три дні окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна. Згодом його затримали і 8 березня 2025 року президент вийшов з в'язниці, оскільки арешт Юна скасували.

Суд на початку квітня остаточно усунув президента Юн Сук Йоля з посади.