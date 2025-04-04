Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, остаточно усунувши його з посади через короткочасне запровадження воєнного стану у грудні.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Вердикт, який зачитав виконувач обов'язків голови суду Мун Хьон Пе у прямому ефірі, набрав чинності негайно. Відповідно до нього країна має провести дострокові президентські вибори протягом 60 днів, імовірною датою яких називають 3 червня.

Юна було піддано імпічменту в середині грудня опозиційним парламентом за звинуваченням у порушенні Конституції та законів країни — зокрема, за оголошення воєнного стану 3 грудня, направлення військ до парламенту для блокування голосування проти указу, а також за накази про арешт політиків. Сам Юн відкинув усі звинувачення.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 3 грудня 2024 року оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю".

Юн також заявив, що такий захід необхідний для відновлення "верховенства права" в країні й пообіцяв "викорінити мерзенні пропівнічнокорейські антидержавні сили".

Після оголошення воєнного стану, військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести. Окрім того, указ ставить під контроль усі ЗМІ та видавців, а також наказує лікарям, які перебувають у відпустці.

Через шість годин після оголошення Юн скасував воєнний стан в країні.

5 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у четвер про прийняття відставки міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за введення воєнного стану, що викликало значний резонанс у країні. Новим міністром оборони призначили генерала у відставці Чхве Бьон Хьока.

14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сок Йоля, який ввів рішення про введення воєнного стану в країні. Імпічмент підтримали 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сук Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця.

18 січня західний окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна через його спробу запровадити у країні воєнний стан.