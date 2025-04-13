Повітряні Сили: ППО збила 43 дрони

У ніч проти 13 квітня сили протиповітряної оборони збили 43 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну. Ще 12 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 13 квітня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 13 квітня (із 20.30 12 квітня) військо РФ атакувало 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни.
- 12 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).