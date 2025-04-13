Генштаб: на фронті 120 бойових зіткнень, за добу РФ втратила 1220 військових

На фронті минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. За добу Росія на війні в Україні втратила 1220 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08.00 13 квітня у своєму зведенні щодо російського вторгнення.

Військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинуло 249 керованих бомб. Крім цього, здійснило понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 2709 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдавала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 33 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 143 автомобілі, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ росіян у напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів РФ. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 18 разів. Намагалося просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали три атаки війська РФ. Підрозділи окупантів РФ намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію армії РФ в бік населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку минулої доби українські воїни відбили одну атаку армії РФ у напрямку Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку військо РФ провело чотири марні спроби просунутись у бік позицій українських захисників.

В операційній зоні у Курській області минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, військо РФ завдало 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснило 542 артилерійські обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.