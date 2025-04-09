Зеленський: "Думаю, Трамп роздратований тим, що Путін не виконує обіцянки"

Президент Зеленський припускає, що президент США Трамп роздратований тим, що Путін не виконує умови 30-денного часткового режиму тиші, а також не демонструє готовність до повного припинення вогню.

Таку думку він висловив на зустрічі із журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Припинення вогню в Україні — це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Україна підтримує його план безумовно. А Путін робить все всупереч", — говорить президент.

Він також припустив, що удар по Кривому Рогу, через який загинуло 20 людей, став шоком для американців.

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Згодом джерела Суспільного повідомили, що українська делегація залишається в Саудівської Аравії ще на день для зустрічі з представниками США.