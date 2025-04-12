Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що введення майбутнього європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню.

Про це очільник нідерландського оборонного відомства сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ідея полягає в тому, щоб місія могла розпочатися після припинення вогню або після мирної угоди", – сказав міністр.

За словами Брекельманса, нині країни-учасниці обговорюють різні сценарії запуску такої місії. Водночас він наголосив, що деталі ще не узгоджені, і остаточне рішення буде ухвалене з урахуванням розвитку ситуації.

"Ми не знаємо, як пройдуть переговори: чи буде спочатку припинення вогню, а потім мирна угода, чи вони будуть одночасно. Це все невідомо. Ми маємо думати про різні сценарії", – сказав він.

За словами міністра, ці моменти планують "чітко узгодити" найближчими тижнями.

Брекельманс додав, що триває інтенсивна підготовча робота.

"Терміновість пов’язана з тим, що ніхто не знає, як підуть мирні переговори: вони можуть тривати довго, а можуть раптово принести прорив. І тоді ми повинні бути готові, щоб Європа відіграла свою роль", – сказав міністр.

Що відомо про можливу відправку іноземних солдатів до України

16 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розміщення британських військ в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

В уряді Швеції також не виключають можливість відправлення військових до України після завершення війни Росії проти України.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі зарано говорити про відправлення європейських військових в Україну, оскільки триває активна фаза війни.

Польський прем'єр Дональд Туск казав, що Польща не розглядає відправку власних солдатів в Україну для місії військового контингенту.

Газета The Washington Post писала, що європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку 25-30 тисяч військовослужбовців.