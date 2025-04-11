Сенат Конгресу Сполучених Штатів 11 квітня схвалив призначення генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил у відставці Дена Кейна на посаду голови американського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Сенат проголосував 60 голосами проти 25 за затвердження Кейна на цю посаду. Він отримав значну підтримку як від однопартійців президента США Дональда Трампа, так і від демократів – хоча ті й виступили проти швидкого схвалення кандидатури.

Перед голосуванням за затвердження Сенат США схвалив повернення Кейна на військову службу, звідки він пішов у відставку торік, у званні генерал-майора.

Цей крок передбачений законом, згідно з яким голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США повинен бути чинним військовим.

Ден Кейн – пілот F-16 у відставці, який, на відміну від багатьох попередників, не був начальником бойового підрозділу або будь-якого роду військ. З 2009 по 2016 рік він служив у Національній гвардії, а також був підприємцем та інвестором.

У лютому президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна. Тоді він не назвав причини звільнення, а натомість він висунув кандидатуру Дена Кейна на цю посаду.