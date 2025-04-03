Додаткові F-16 готуються до передачі Україні — генерал Каволі

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі повідомив, що додаткові літаки-винищувачі F-16 готуються до передачі Україні.

Про це Каволі сказав на слуханнях в Сенаті США 3 квітня.

“Наразі в Україні вже є кілька F-16, а також льотчики, які пройшли навчання. Ще більше літаків готуються до передачі”, — сказав Каволі.

Каволі сказав, що зможе назвати цифри на закритому засіданні. Він додав, що літаки активні і літають щодня. Вони відбили велику кількість загроз від крилатих ракет і здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

“Проте жоден із F-16 не був зі США. В основному, вони були з північноєвропейських країн — Нідерландів, Данії", — зазначив Каволі.

Відповідаючи на запитання про системи Patriot, Каволі сказав, що вони повністю функціональні.

“Українці дуже швидко освоїли їхнє використання, і навіть розробили ефективні тактики, з яких ми самі можемо вчитися”, — заявив генерал.

Він також розповів, що передача Україні далекобійних ракет була дуже ефективною.

“У закритій сесії можу надати деталі, але американська зброя показала себе чудово”, — зазначив Каволі.

Каволі також розповів, що Україна зараз у набагато кращій позиції, щоб не програти війну. За його словами, в Україні укріпили свої оборонні позиції та покращили здатність формувати військові підрозділи.

“Вони прагнуть перемоги, але першочергова мета — не дати Росії виграти”, — сказав Каволі.

Відповідаючи на запитання, чи здатна Росія зараз здійснити масштабний наступ, Каволі сказав, що, за його оцінкою — ні.

Коментуючи, чи можна довіряти Росії в переговорах, Каволі сказав:

“Росія — стратегічно виважений, але не надійний партнер у переговорах. Вони завжди діють у власних інтересах”.

Він також відзначив, що навіть якщо Путін досягне вигідної угоди щодо України, він не зупиниться на цьому, оскільки в історії Росії є чітка закономірність експансії.