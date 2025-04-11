В Генштабі підтвердили, що армія РФ почала наступ на Сумську та Харківську області. Також росіяни накопичують сили й техніку на Лиманському напрямку, тиснуть на Часів Яр, Сіверськ, Покровськ і атакують на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Сумська область та північ Харківщини

Головнокомандувач ЗСУ Сирський підтвердив, що армія РФ почала наступ на Сумську та Харківську області. На Сумщині росіяни, зокрема, штурмують село Басівка у Юнаківській громаді та намагаються там закріпитися, щоб далі атакувати вже у напрямку Юнаківки.

Сумська область, 11 квітня 2025 року. Графіка: Суспільне

На півночі Харківщини — бої поблизу Вовчанська.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На Купʼянському напрямку — атаки росіян на північному сході від міста — поблизу Камʼянки, у бік Красного Першого та неподалік Западного і Кіндрашівки. На сході від Купʼянська армія РФ наступає у бік Піщаного. Далі на південь Сили оборони відбивають атаки поблизу річки Оскіл — в районах Колісниківки, Загризового, Богуславки, Нової Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку Росія накопичує сили та техніку. Основний удар росіян тут — у бік Борової. Також вони активізували штурми південніше — неподалік Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Нового, Зеленої Долини, Колодязів і Торського.

Сіверський та Краматорський напрямки

Сіверськ ЗС РФ атакують з північного сходу — біля Білогорівки й Григорівки, зі сходу — в районі Верхньокамʼянського, та з півдня — поблизу Виїмки.

Далі на південний захід — бої в Часовому Яру та навколо нього — північніше, неподалік Григорівки, південніше — в районі Курдюмівки.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку — бої в самому місті, на півночі від нього — у бік Диліївки та Дачного, і на південь від Торецька — у напрямку Леонідівки й Щербинівки.

Покровський напрямок, 11 квітня 2025 року. Графіка: Суспільне

Далі на захід росіяни намагаються оточити Покровськ. На сході від міста вони атакують поблизу Сухої Балки, Калинового, Тарасівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Проміню. На південь від Покровська Сили оборони відбивають штурми біля Лисівки, Даченського, Шевченко, Піщаного. Західніше міста армія РФ наступає неподалік Котлиного, Удачного, Успенівки та Котлярівки.

Південь

На півдні Донеччини росіяни атакують поблизу Андріївки, Костянтинополя, Розливу, Скудного, Бурлацького й Привільного.

На Запоріжжі Сили оборони відбивають штурми неподалік Щербаків, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського.