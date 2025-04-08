Генштаб: на фронті за добу 159 бойових зіткнень, РФ втратила 1290 військових

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 1290 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08.00 8 квітня у своєму зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинуло 120 керованих бомб. Крім цього, здійснило понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 2782 дрони-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Миропільське, Проходи, Краснопілля, Петрушівка Сумської області; Воскресенка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “Бук” російських окупантів.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 107 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 21 раз. Намагалося просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.

На Сіверському напрямку впродовж дня військо РФ здійснило три наступи на позиції українських підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 наступальні дії армії РФ у районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції українських військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби військо РФ здійснило дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили вісім російських атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських військових. Крім цього, військо РФ завдало п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснило 278 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському та Придніпровському напрямках військо РФ наступальних дій не проводило.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.