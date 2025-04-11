Bloomberg: Британія та Норвегія нададуть Україні £450 млн на дрони та озброєння

Велика Британія разом із Норвегією оголосять про спільний пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $580 мільйонів).

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України в Брюсселі, яку спільно організовують Велика Британія та Німеччина.

Пакет передбачає швидке постачання в Україну сотень тисяч FPV-дронів для нанесення ударів по позиціях армії Росії та скидання вибухівки, а також радарні системи та протитанкові міни. Частину дронів закуплять у британських та українських виробників. За оцінками, саме ці безпілотники відповідають за 60–70% пошкоджень російської техніки на фронті.

Крім цього, передбачено фінансування ремонтів і технічного обслуговування військової техніки — у межах ширших зусиль щодо зміцнення обороноздатності України на передовій та посилення тиску на Росію.

Під час п’ятничної зустрічі країн-учасниць Контактної групи з оборони України міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявить: «Ми не можемо ризикувати миром, забуваючи про війну. Саме тому сьогоднішній масштабний пакет посилить підтримку України на передовій. Наша мета — поставити її в найсильнішу позицію, щоб змусити Путіна припинити цю жахливу війну».

У четвер Гілі також провів зустріч «коаліції охочих» — групи країн, готових у разі мирної угоди відправити сили до України для запобігання новій агресії. Проте, як зазначає видання, реалізація цієї ініціативи може загальмувати через небажання США надати чіткі гарантії безпеки.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

До "коаліції охочих" в тому чи іншому форматі готові долучитись 10-12 країн, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.